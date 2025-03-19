Замена для Таловерова, новый потенциальный клуб Миколенко, Модрич продлит контракт с Реалом. Главные новости за 18 марта

Сваток заменит Таловерова в сборной

Защитник американского "Остина" заменил Максима Таловерова, который пропустит мартовский сбор из-за повреждений. Сергей Ребров может рассчитывать на Александра в матчах против сборной Бельгии 20 и 23 марта.

"Тоттенхэм" интересуется Виталием Миколенко

Летом лондонский клуб планирует подписать левого защитника. Одним из кандидатов на усиление является защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. В текущем сезоне украинец провел за "Эвертон" 29 матчей во всех турнирах, в которых сделал 2 ассиста.

Модрич продлит контракт с "Реалом"

Легенда мадридского клуба еще на год останется в "королевском клубе". В текущем сезоне хорват хоть и не является игроком основного состава, но используется для ротации и успел сыграть 44 матча, преимущественно усиливая свою команду со скамейки запасных. За это время Лука успел забить 4 гола и отдать 7 ассистов.

Касадо выбыл на 2 месяца из-за травмы

Опорный полузащитник "Барселоны"в матче против "Атлетико" получил частичный разрыв внешней боковой связки правого колена. По словам клубных врачей, испанец будет отутствовать два месяца и пропустит очень важную финальную часть сезона.

"Интер" продлит контракт с Индзаги

Симоне возглавляет миланский клуб с 2021 года и у тренера и клуба есть обоюдное желание продолжать сотрудничество. За время работы с "Интером" Индзаги успел уже завоевать несколько трофеев, а в текущем сезоне миланцы лидируют в Серии А и продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

Костышин попал в символический состав тура в Суперлиге Косова

Денис зимой пополнил состав "Дриты" и в 25 туре успел отличиться голом. Местная Суперлига отметила результативное действие украинца включением его в сборную тура. Это первый гол Костышина в составе "Дриты", до этого в его активе был голевой ассист.