"В ближайшее время так точно": инсайдер поделился новой информацией о смене владельцев Черноморца
Похоже, что все остается как есть
instagram.com/fcchornomorets
Инсайдер Игорь Бурбас сообщил последние новости из одесского "Черноморца".
"Смены владельцев у "Черноморца" не будет. В ближайшее время так точно. Потенциальный покупатель Артур Гранц отказался пока от идеи заходить в одесскую историю. Таким образом, клуб и дальше будет принадлежать Борису Кауфману и Александру Грановскому", – написал Бурбас в Telegram.
Напомним, что информация о продаже клуба появилась 9 марта. Также сообщалось, что представители потенциального владельца посещали базу и общались с действующим менеджментом о первых шагах сотрудничества.
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Источник:Ігор Бурбас
Опубликовал: Александр Симченко
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