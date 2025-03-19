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"В ближайшее время так точно": инсайдер поделился новой информацией о смене владельцев Черноморца

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"В ближайшее время так точно": инсайдер поделился новой информацией о смене владельцев Черноморца

instagram.com/fcchornomorets

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Инсайдер Игорь Бурбас сообщил последние новости из одесского "Черноморца".

"Смены владельцев у "Черноморца" не будет. В ближайшее время так точно. Потенциальный покупатель Артур Гранц отказался пока от идеи заходить в одесскую историю. Таким образом, клуб и дальше будет принадлежать Борису Кауфману и Александру Грановскому", – написал Бурбас в Telegram.

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Напомним, что информация о продаже клуба появилась 9 марта. Также сообщалось, что представители потенциального владельца посещали базу и общались с действующим менеджментом о первых шагах сотрудничества.

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Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Александр Симченко
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