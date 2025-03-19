"В ближайшее время так точно": инсайдер поделился новой информацией о смене владельцев Черноморца

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил последние новости из одесского "Черноморца".

"Смены владельцев у "Черноморца" не будет. В ближайшее время так точно. Потенциальный покупатель Артур Гранц отказался пока от идеи заходить в одесскую историю. Таким образом, клуб и дальше будет принадлежать Борису Кауфману и Александру Грановскому", – написал Бурбас в Telegram.