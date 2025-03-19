Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
302 единицы техники
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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 российских оккупантов, 12 танков, 64 артсистем и систему РСЗО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.03. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 898 070 (+1060) человек,
- танков - 10 364 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 21 523 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 24 704 (+64) ед,
- РСЗО - 1320 (+1) ед,
- средства ПВО - 1107 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) ед,
- специальная техника - 3780 (+0) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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