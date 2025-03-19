  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
В тренде

Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

302 единицы техники

Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

facebook.com/JFTaskForce

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 российских оккупантов, 12 танков, 64 артсистем и систему РСЗО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.03. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 898 070 (+1060) человек,
  • танков - 10 364 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 21 523 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 24 704 (+64) ед,
  • РСЗО - 1320 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1107 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) ед,
  • специальная техника - 3780 (+0) ед.
По теме
yellow-arrow
Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
yellow-arrow
"В ближайшее время так точно": инсайдер поделился новой информацией о смене владельцев Черноморца
yellow-arrow
Замена для Таловерова, новый потенциальный клуб Миколенко, Модрич продлит контракт с Реалом. Главные новости за 18 марта
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости