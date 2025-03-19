Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?

В ночь на 19 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Подтверждено сбитие 72 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

56 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.