Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
Ракеты перехватить не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 19 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 72 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
56 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
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