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Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?

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Ракеты перехватить не удалось

Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 19 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 72 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

56 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

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Shahed-136 ПВО С-300 война с россией БПЛА
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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fanatSD (донецк)
19.03.2025 в 08:56
верьте рыжему идиоту из белого дома и его плешивому е......у "другу"дальше
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
19.03.2025 в 08:56
верьте рыжему идиоту из белого дома и его плешивому е......у "другу"дальше
Ответить
0
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