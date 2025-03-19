ПВО, морские суда, вертолет и не только. ГУР поразило много вражеских объектов в Крыму

В оккупированном Крыму поражен ряд объектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота ― их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, среди уничтоженных систем ПВО:

48Я6-К1 "Подлет" (2шт);

1Л125 ”Ниобий-СВ” (2шт);

39Н6 "Коста 2Е2" (3шт);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ";

С-300ВМ;

"Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЭ";

БРЛС "Мыс".

"Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три московитских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно российских оккупантов", - добавили в разведке.

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