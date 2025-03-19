  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО, морские суда, вертолет и не только. ГУР поразило много вражеских объектов в Крыму
В тренде

ПВО, морские суда, вертолет и не только. ГУР поразило много вражеских объектов в Крыму

Общие новости
Обновлено

Куча попаданий

ПВО, морские суда, вертолет и не только. ГУР поразило много вражеских объектов в Крыму

фото из свободных источников

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В оккупированном Крыму поражен ряд объектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота ― их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, среди уничтоженных систем ПВО:

  • 48Я6-К1 "Подлет" (2шт);
  • 1Л125 ”Ниобий-СВ” (2шт);
  • 39Н6 "Коста 2Е2" (3шт);
  • 9С19 "Имбирь";
  • "Небо-СВ";
  • С-300ВМ;
  • "Небо-М";
  • 59Н6-Е "Противник-ГЭ";
  • БРЛС "Мыс".

"Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три московитских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно российских оккупантов", - добавили в разведке.

Читайте такжеРоссия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?

По теме
yellow-arrow
Зеленский анонсировал переговоры с Трампом
yellow-arrow
Смоляков и компания. Как обстоят дела у украинцев на земле Голливуда?
yellow-arrow
"Предложения есть". Скрипник поразмышлял о своем будущем
Крым ГУР ПВО бавовна С-300 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости