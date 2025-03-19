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Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

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Для проработки следующих шагов

Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 марта будет иметь разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно.

Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - прим.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду относительно следующих шагов. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать чуть позже", - отметил Зеленский.

Также глава украинского государства подтвердил следующую встречи в Саудовской Аравии.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о прекращении огня, например, по инфраструктуре, энергетике и т.д., а также будем обсуждать безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая разбирается. С нашей стороны точно будут военные, будут энергетики и будут люди, которые разбираются очень глубоко в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре, то есть это технический уровень", - сказал Зеленский.

18 марта состоялся разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Последний якобы дал приказ прекратить обстрелы энергетики, но в ночь 19 марта оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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