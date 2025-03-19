Зеленский анонсировал переговоры с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 марта будет иметь разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно.

Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - прим.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду относительно следующих шагов. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать чуть позже", - отметил Зеленский.