Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков
фото из свободных источников
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.
Об этом сообщают на росСМИ.
"Киев не отменил свою ночную атаку на объекты в России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
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