Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.

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Об этом сообщают на росСМИ.

"Киев не отменил свою ночную атаку на объекты в России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.