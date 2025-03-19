В Кременчуге мужчина стрелял из травматического пистолета в военного ТЦК
Инцидент произошел во время проверки документов
pl.npu.gov.ua
19 марта в Кременчуге Полтавской области местный житель открыл огонь из травматического пистолета по работнику РТЦК во время проверки документов. Военный получил ранение ноги.
Об этом сообщает полиция Полтавщины.
"Около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, вызвав ему ранение ноги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция задержала 48-летнего нападающего на месте. Раненому военному оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
У злоумышленника изъяли травматический пистолет. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства инцидента.
Популярное сейчас
- Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Зеленский подписал закон о направлении ВСУ за границу во время военного положения
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом