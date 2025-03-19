Украина вернула 175 военнопленных и 22 тяжелораненых защитника. ФОТО
Об этом сообщил Владимир Зеленский
t.me/V_Zelenskiy_official
В Украину вернулись из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитника.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.
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