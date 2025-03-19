"Очень хорошо продвинулись вперед", - Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

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Об этом он написал в соцсети Truth Social .

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на моем вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования позиций России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей", - рассказал американский лидер.

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Трамп подчеркнул, что Украина и США "очень хорошо продвинулись вперед".

"Я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - добавил он.