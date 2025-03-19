"Очень хорошо продвинулись вперед", - Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским
Лидеры двух стран провели телефонный разговор
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
Об этом он написал в соцсети
"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на моем вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования позиций России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей", - рассказал американский лидер.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Трамп подчеркнул, что Украина и США "очень хорошо продвинулись вперед".
"Я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - добавил он.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом