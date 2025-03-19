Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ, - Bloomberg
Президенты двух стран провели телефонный разговор
Getty Images/Global Images Ukraine
В разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение атак по российской энергетике.
Об этом пишет Bloomberg.
"Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что является первым шагом президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение трехлетней войны, сообщило лицо, знакомое с ситуацией", - говорится в сообщении.
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Анонимный источник издания утверждает, что во время разговора обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.
Напомним, что чуть ранее Трамп заявил, что разговор с Зеленским был "очень хорошим".
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