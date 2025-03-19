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Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ, - Bloomberg

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Президенты двух стран провели телефонный разговор

Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ, - Bloomberg

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение атак по российской энергетике.

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Об этом пишет Bloomberg.

"Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что является первым шагом президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение трехлетней войны, сообщило лицо, знакомое с ситуацией", - говорится в сообщении.

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Анонимный источник издания утверждает, что во время разговора обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Напомним, что чуть ранее Трамп заявил, что разговор с Зеленским был "очень хорошим".

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