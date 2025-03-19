  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом
В тренде

Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом

Общие новости
Обновлено

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Читайте такжеЗеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ, - Bloomberg

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Интерфакс-Украина".

Левитт рассказала, что американский лидер в разговоре с Зеленским обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы
yellow-arrow
Зеленский заявил, что Украина и США соберутся на Ближнем Востоке, чтобы согласовать детали "перемирия"
yellow-arrow
Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ, - Bloomberg
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости