Зеленский заявил, что Украина и США соберутся на Ближнем Востоке, чтобы согласовать детали "перемирия"
Об этом сообщил Зеленский по итогам разговора с Трампом 19 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп договорились о встрече делегаций в Саудовской Аравии с целью обсуждения технических деталей частичного перемирия, которое предусматривает отказ от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил Зеленский по итогам разговора с Трампом 19 марта, пишет "Европейская правда".
Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры, и "Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить".
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"Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская группы готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру", – отметил он.
Глава государства указал, что советники и представители Украины и США на следующих встречах "могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".
Ранее Дональд Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".
18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.
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