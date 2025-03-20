1400 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о потерях врага за стуик
Вновь выбито куча важной техники
t.me/landforcesofukraine
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1400 захватчиков, 13 танков, 43 артсистемы и три средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России по состоянию на утро 20 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 899470 (+1400) человек,
- танков - 10377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 21561 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 24747 (+43) ед,
- РСЗО - 1322 (+2) ед,
- средства ПВО - 1110 (+3) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29895 (+179),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41094 (+91) ед,
- специальная техника - 3780 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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