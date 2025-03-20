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1400 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

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Вновь выбито куча важной техники

1400 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

t.me/landforcesofukraine

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1400 захватчиков, 13 танков, 43 артсистемы и три средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России по состоянию на утро 20 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 899470 (+1400) человек,
  • танков - 10377 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 21561 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 24747 (+43) ед,
  • РСЗО - 1322 (+2) ед,
  • средства ПВО - 1110 (+3) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29895 (+179),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41094 (+91) ед,
  • специальная техника - 3780 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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