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ПВО сбила ночью 75 дронов - Воздушные силы

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Сильно досталось одному из областных центров

ПВО сбила ночью 75 дронов - Воздушные силы

Getty Images

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В ночь на 20 марта Россия запустила 171 ударный БПЛА типа Shahed и беспилотник-имитатор различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 75 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

63 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Кировоградщина (более 20 беспилотников на Кропивницкий), Сумщина и Донецкая область.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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