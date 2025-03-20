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Украина получила новую партию F-16 - Зеленский

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Украина получила новую партию F-16 - Зеленский

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили новую партию истребителей F-16 в рамках международной военной помощи. Об этом во время Zoom-брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут (о заявлении РФ о якобы сбитие F-16 - прим.), что они что-то там сбили, ничего они не сбили", - сказал глава государства.

Точное количество полученных истребителей и страну, из которой они прибыли, Зеленский не назвал.

Передача Украине F-16 началась в 2024 году благодаря ранее образованной коалиции во главе с США, Данией и Нидерландами.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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