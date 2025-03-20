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"Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России

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Действия говорят громче слов

"Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В результате массированной атаки России на Кировоградщину 10 человек получили ранения, четверо из них - дети. Тем самым Россия в очередной раз продемонстрировала свое отношение к инициативе об установлении мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Удары России по Украине несмотря на ее пропагандистские заявления не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь - под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру.

Но всегда, даже в самых сложных условиях, наши люди могут рассчитывать на немедленную поддержку работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных служб и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать разрушенное и, самое главное, спасать и защищать жизни.

Этой ночью россияне запустили почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов. Массированная атака на Кировоградщину - 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждено жилье, церковь и инфраструктура", - написал глава государства в Telegram.

В ночь на четверг, 20 марта, россияне массированно атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками. Под ударом оказался ряд районов. В городе повреждены многоэтажки и частные дома.

Ранее российский диктатор Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

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