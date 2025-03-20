Генштаб сообщил о поражении российского аэродрома Энгельс

В ночь на четверг, 20 марта, в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов.

По информации Генштаба ВСУ, подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по аэродрому "Энгельс".

"В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов. Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на аэродроме в Энгельсе повреждены склады с боеприпасами, в частности, россияне потеряли ракеты типа Х-101.