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Генштаб сообщил о поражении российского аэродрома Энгельс

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Генштаб сообщил о поражении российского аэродрома Энгельс

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на четверг, 20 марта, в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов.

По информации Генштаба ВСУ, подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по аэродрому "Энгельс".

"В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на аэродроме в Энгельсе повреждены склады с боеприпасами, в частности, россияне потеряли ракеты типа Х-101.

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ВСУ Энгельс война с россией генштаб
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