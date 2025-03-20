ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области - Reuters
Getty Images/Global Images Ukraine
Американские спецслужбы включительно с ЦРУ проинформировали Белый дом, что "окружения тысяч украинских солдат" в Курской области нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, украинские войска столкнулись с интенсивным давлением со стороны российских сил, но они не находятся в полном окружении.
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Эти заявления звучат вопреки комментариям президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки пока отказались от комментариев.
14 марта Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что "настойчиво просил президента Путина помиловать" украинских военных.
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