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ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области - Reuters

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ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области - Reuters

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американские спецслужбы включительно с ЦРУ проинформировали Белый дом, что "окружения тысяч украинских солдат" в Курской области нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, украинские войска столкнулись с интенсивным давлением со стороны российских сил, но они не находятся в полном окружении.

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Эти заявления звучат вопреки комментариям президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки пока отказались от комментариев.

14 марта Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что "настойчиво просил президента Путина помиловать" украинских военных.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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