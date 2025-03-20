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"Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона

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Во время разговора с журналистами Зеленского прервал телефонный звонок

"Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президенту Владимиру Зеленскому во время общения с журналистами внезапно позвонил его французский коллега Эмманюэль Макрон.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время разговора с журналистами Зеленского прервал телефонный звонок.

"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" - ответил на английском украинский президент.

После этого журналист задал Зеленскому уточняющий вопрос, только что ли ему звонил французский президент Макрон.

"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", – подтвердил он.

Также украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает".

"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", – добавил Зеленский.

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