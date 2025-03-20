Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти

В день игры национальной команды Украины против Бельгии в Испании волонтеры гуманитарного штаба " Рестовратор. Картопляне військо" провели уникальный благотворительный матч.

Украинская команда "Мрия", состоящая из ветеранов футбола, волонтеров и известных личностей, сыграла по одному тайму против команды города Мурсия "Патриот" и сборной Диаспоры Эспании.

Счет первого тайма 3:3, во втором "Мрия" победила 11:2. При этом, девять голов в двух таймах/матчах забил Евгений Коноплянка.

Руководитель гуманитарного штаба Николай Васильков:

- Мы проводим благотворительные акции почти на всех домашних матчах сборной, которые сейчас проходят заграницей. Цель этих активностей – сбор средств на помощь Украине. На этот раз мы собираем средства для спасения детей-сирот. И очень приятно, что на наше приглашение откликнулись такие известные в прошлом футболисты, как Женя Каноплянка, Володя Аржанов, Кирилл Сидоренко, Роман Зозуля, Мирон Маркевич, Алексей Довгий и другие. В матче был один уникальный случай, внук Маркевича Богдан заработал пенальти, сын Маркевича Остап попросил с трибуны, чтобы пробил дед, и сам Мирон реализовал пенальти.