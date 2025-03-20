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Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти

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Украинская команда Мрия провела в Испании матч перед поединком сборной

Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В день игры национальной команды Украины против Бельгии в Испании волонтеры гуманитарного штаба " Рестовратор. Картопляне військо" провели уникальный благотворительный матч.

Украинская команда "Мрия", состоящая из ветеранов футбола, волонтеров и известных личностей, сыграла по одному тайму против команды города Мурсия "Патриот" и сборной Диаспоры Эспании.

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Счет первого тайма 3:3, во втором "Мрия" победила 11:2. При этом, девять голов в двух таймах/матчах забил Евгений Коноплянка.

Руководитель гуманитарного штаба Николай Васильков:

- Мы проводим благотворительные акции почти на всех домашних матчах сборной, которые сейчас проходят заграницей. Цель этих активностей – сбор средств на помощь Украине. На этот раз мы собираем средства для спасения детей-сирот. И очень приятно, что на наше приглашение откликнулись такие известные в прошлом футболисты, как Женя Каноплянка, Володя Аржанов, Кирилл Сидоренко, Роман Зозуля, Мирон Маркевич, Алексей Довгий и другие. В матче был один уникальный случай, внук Маркевича Богдан заработал пенальти, сын Маркевича Остап попросил с трибуны, чтобы пробил дед, и сам Мирон реализовал пенальти.

Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти - изображение 1Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти - изображение 2Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти - изображение 3Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче в Мурсии, Маркевич реализовал пенальти - изображение 4
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Комментарии
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Caballero (DC)
20.03.2025 в 17:28
Як всю цю братію випускають закордон в такій кількості? Закордон не випускають 55+ чоловіків, навіть якщо їм кілька місяців до 60 років.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
20.03.2025 в 17:28
Як всю цю братію випускають закордон в такій кількості? Закордон не випускають 55+ чоловіків, навіть якщо їм кілька місяців до 60 років.
Ответить
0
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