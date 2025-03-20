Зеленский заявил, что Трамп не поднимал в переговорах вопрос Крыма
Ранее СМИ писали, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.
Об этом заявил Зеленский на совместной с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".
Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста об информации, которую распространили СМИ о том, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.
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"Трамп со мной не поднимал этот вопрос (о Крыме. – Ред.). Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это", – отметил Зеленский.
По словам украинского президента, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Стоит отметить, что недавно Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".
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