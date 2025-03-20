Вторые после Шахтера. Верес презентовал свою ампкоманду по футболу

"Верес" презентовал свою ампкоманду по футболу.

УАФ сообщила, что 19 марта на синтетическом поле коммунальной ДЮСШ по футболу "Верес" уже состоялась первая тренировка красно-черных. В ней приняли участие ветераны российско-украинской войны - украинские военнослужащие, которые получили ранения в результате боевых действий.

"Участие в презентации ровенской команды по ампфутболу сегодня также приняли менеджер по развитию проекта "Лига Сильных" Украинской ассоциации футбола Виталий Манько, руководитель арбитража проекта "Лига Сильных" Украинской ассоциации футбола Дмитрий Запороженко и ассистент тренера сборной "Лиги Сильных" Виктор Рябцев", - написали в УАФ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" создал команду по ампфутболу „Шахтер Сталевые“ в начале февраля 2024 года.