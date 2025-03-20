Вторые после Шахтера. Верес презентовал свою ампкоманду по футболу
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nkveres.com
"Верес" презентовал свою ампкоманду по футболу.
УАФ сообщила, что 19 марта на синтетическом поле коммунальной ДЮСШ по футболу "Верес" уже состоялась первая тренировка красно-черных. В ней приняли участие ветераны российско-украинской войны - украинские военнослужащие, которые получили ранения в результате боевых действий.
"Участие в презентации ровенской команды по ампфутболу сегодня также приняли менеджер по развитию проекта "Лига Сильных" Украинской ассоциации футбола Виталий Манько, руководитель арбитража проекта "Лига Сильных" Украинской ассоциации футбола Дмитрий Запороженко и ассистент тренера сборной "Лиги Сильных" Виктор Рябцев", - написали в УАФ.
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"Шахтер" создал команду по ампфутболу „Шахтер Сталевые“ в начале февраля 2024 года.
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