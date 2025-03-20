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Фамилией, и не только. Милевский рассказал, чем сейчас зарабатывает на жизнь

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Карьера просто так зря не прошла

Фамилией, и не только. Милевский рассказал, чем сейчас зарабатывает на жизнь

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, чем он сейчас зарабатывает на жизнь.

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"Чем я сейчас зарабатываю? Но многим: фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, из-под подушки тоже. Везде понемногу. Потому нормально. Моя карьера просто так зря не прошла", – поделился Милевский.

Напомним, что Артем завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине кроме "Динамо" поиграл за "Минай". Кроме того, Милевский поиграл, в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.

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Артем Милевский
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Источник:
tiktok Артема Милевского
Опубликовал: Михаил Черныш
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