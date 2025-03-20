Фамилией, и не только. Милевский рассказал, чем сейчас зарабатывает на жизнь

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, чем он сейчас зарабатывает на жизнь.

"Чем я сейчас зарабатываю? Но многим: фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, из-под подушки тоже. Везде понемногу. Потому нормально. Моя карьера просто так зря не прошла", – поделился Милевский.

Напомним, что Артем завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине кроме "Динамо" поиграл за "Минай". Кроме того, Милевский поиграл, в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.