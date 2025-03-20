США организуют непрямые переговоры между Украиной и РФ в Саудовской Аравии, - Келлог

Американские чиновники в понедельник, 24 марта, проведут отдельные встречи с украинскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Таким образом Вашингтон хочет организовать непрямые переговоры Украины и РФ.

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Об этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

"На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", - отметил Келлог.

По его словам, за один день американская сторона хочет узнать условия и позицию России и Украины в вопросе прекращения огня.

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"По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде… Посмотрим, удастся ли нам достичь всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны", - добавил Келлог.

Напомним, сегодня, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская и американская технические команды проведут встречу в Саудовской Аравии 24 марта.

Президент также упоминал, что в этот же день в Саудовской Аравии у американцев будет встреча с российской делегацией. Глава государства допускал, что это будут параллельные переговоры на одну тематику.

По информации Sky News, в украинскую делегацию войдут министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.