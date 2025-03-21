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Потери РФ в войне превысили 900 тысяч - Генштаб ВСУ

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Успели дойти до этого показателя

Потери РФ в войне превысили 900 тысяч - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1330 оккупантов. В целом Россия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла в Украине 900 800 военных.

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Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.03. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 900800 (+1330) человек
  • танков - 10394 (+17)
  • боевых бронированных машин - 21589 (+28)
  • артиллерийских систем / artillery systems - 24848 (+101)
  • РСЗО - 1324 (+2)
  • средства ПВО - 1111 (+1)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 30080 (+185)
  • крылатые ракеты - 3121 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41259 (+165)
  • специальная техника - 3782 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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