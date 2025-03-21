Потери РФ в войне превысили 900 тысяч - Генштаб ВСУ
Успели дойти до этого показателя
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1330 оккупантов. В целом Россия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла в Украине 900 800 военных.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.03. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 900800 (+1330) человек
- танков - 10394 (+17)
- боевых бронированных машин - 21589 (+28)
- артиллерийских систем / artillery systems - 24848 (+101)
- РСЗО - 1324 (+2)
- средства ПВО - 1111 (+1)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 30080 (+185)
- крылатые ракеты - 3121 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 41259 (+165)
- специальная техника - 3782 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Лига наций. Украина – Бельгия 3:1. Невероятный камбек команды Реброва
- Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн