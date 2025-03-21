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Россия ночью выпустила более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?

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Очередной массированный налет

Россия ночью выпустила более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 21 марта враг атаковал 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 114 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны.

81 вражеский БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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