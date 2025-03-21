Россия ночью выпустила более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?

В ночь на 21 марта враг атаковал 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



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Подтверждено сбитие 114 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны.

81 вражеский БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.