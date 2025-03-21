Россия ночью выпустила более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?
Очередной массированный налет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 21 марта враг атаковал 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 114 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны.
81 вражеский БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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