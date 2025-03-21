Россияне обстреляли газовую станцию Суджа, чтобы дискредитировать Украину - Генштаб
Nexta
Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию Суджа в Курской области РФ. Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Российская федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа".
Эти обвинения безосновательны. Так, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.
Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии.
Стоит добавить, что ранее войска рф использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений", - говорится в сообщении.
Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу. С 1 января 2025 года транзит официально прекратился.
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