Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские военные якобы удерживают от ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

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Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Приказ верховного главнокомандующего (диктатора Путина. - Ред.) действует. Российские вооруженные силы воздерживаются пока от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с договоренностью, которая была достигнута между США и Россией", - сказал он.

Вместо этого он обвинил "киевский режим" в нарушении договоренностей.