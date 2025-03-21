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Кремль заявил, что РФ воздерживается от ударов по энергетике Украины, выполняя приказ Путина

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Вместо этого в РФ обвинили "киевский режим" в нарушении договоренностей

Кремль заявил, что РФ воздерживается от ударов по энергетике Украины, выполняя приказ Путина

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские военные якобы удерживают от ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

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Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Приказ верховного главнокомандующего (диктатора Путина. - Ред.) действует. Российские вооруженные силы воздерживаются пока от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с договоренностью, которая была достигнута между США и Россией", - сказал он.

Вместо этого он обвинил "киевский режим" в нарушении договоренностей.

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Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
21.03.2025 в 16:19
Ну нас же это не должно останавливать
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
21.03.2025 в 16:19
Ну нас же это не должно останавливать
Ответить
0
1

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