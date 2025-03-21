  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет
В тренде

Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет

Общие новости

Дмитрий Лубинец заявил, что он и его представители "безотлагательно реагируют"

Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников территориальных центров комплектации.

Читайте такжеОмбудсмен Лубинец заявил, что в Украине стало меньше случаев физической "бусификации"

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, эта тенденция сохраняется.

Всего за 2,5 месяца этого года офис уполномоченного получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.

Лубинец при этом уверяет, что "каждый такой случай не остается без должного внимания".

"Я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.

В последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины.

Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования", - заявил Лубинец.

По теме
yellow-arrow
Кремль заявил, что РФ воздерживается от ударов по энергетике Украины, выполняя приказ Путина
yellow-arrow
Россияне обстреляли газовую станцию Суджа, чтобы дискредитировать Украину - Генштаб
yellow-arrow
Россия ночью выпустила более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?
Дмитрий Лубинец война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости