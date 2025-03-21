Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет
Дмитрий Лубинец заявил, что он и его представители "безотлагательно реагируют"
фото из свободных источников
В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников территориальных центров комплектации.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, эта тенденция сохраняется.
Всего за 2,5 месяца этого года офис уполномоченного получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.
Лубинец при этом уверяет, что "каждый такой случай не остается без должного внимания".
"Я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.
В последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины.
Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования", - заявил Лубинец.
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