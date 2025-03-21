Трамп: Полное перемирие – "очень скоро"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже есть "предпосылки мирного соглашения" в отношении войны РФ против Украины по итогам недавних разговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также Зеленский заявил, что Трамп не поднимал в переговорах вопрос Крыма

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы достигли определенных договоренностей по мирному соглашению. После разговора с Путиным, с Зеленским. Я делаю это по двум причинам: тысячи людей гибнут каждую неделю. С обеих сторон, России и Украины... Соединенные Штаты потратили, благодаря Байдену, 350 миллиардов долларов на войну, которой не должно было быть", - отметил Трамп.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я думаю, что мы достигли определенных договоренностей по мирному соглашению. После разговора с Путиным, с Зеленским. Я делаю это по двум причинам: тысячи людей гибнут еженедельно. С обеих сторон, России и Украины... Соединенные Штаты потратили, благодаря Байдену, 350 миллиардов долларов на войну, которой не должно быть, будь в США компетентный президент", - отметил Трамп.

Американский президент добавил, что "очень скоро в Украине будет полное прекращение огня".

"Мы собираемся достаточно скоро достичь полного прекращения огня, тогда у нас будет контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и т.д., и так далее, об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", - сказал он.

На вопрос о том, планируют ли США ввести больше санкций против России из-за постоянных атак на инфраструктуру Украины, Трамп ответил, что рассчитывает на соглашение о прекращении огня.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.