Трамп: Полное перемирие – "очень скоро"
Президент США продолжает сыпать заявлениями
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже есть "предпосылки мирного соглашения" в отношении войны РФ против Украины по итогам недавних разговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы достигли определенных договоренностей по мирному соглашению. После разговора с Путиным, с Зеленским. Я делаю это по двум причинам: тысячи людей гибнут каждую неделю. С обеих сторон, России и Украины... Соединенные Штаты потратили, благодаря Байдену, 350 миллиардов долларов на войну, которой не должно было быть", - отметил Трамп.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"Я думаю, что мы достигли определенных договоренностей по мирному соглашению. После разговора с Путиным, с Зеленским. Я делаю это по двум причинам: тысячи людей гибнут еженедельно. С обеих сторон, России и Украины... Соединенные Штаты потратили, благодаря Байдену, 350 миллиардов долларов на войну, которой не должно быть, будь в США компетентный президент", - отметил Трамп.
Американский президент добавил, что "очень скоро в Украине будет полное прекращение огня".
"Мы собираемся достаточно скоро достичь полного прекращения огня, тогда у нас будет контракт и договоренности, о которых ведутся переговоры, контракт по разделу земель и т.д., и так далее, об этом ведутся переговоры прямо сейчас, пока мы говорим", - сказал он.
На вопрос о том, планируют ли США ввести больше санкций против России из-за постоянных атак на инфраструктуру Украины, Трамп ответил, что рассчитывает на соглашение о прекращении огня.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.
Популярное сейчас
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО