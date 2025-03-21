Маркевич: Коноплянка и сейчас мог бы спокойно играть в УПЛ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич ответил на вопрос, смог бы 35-летний Евгений Коноплянка еще поиграть на высоком уровне.

"Спокойно мог бы играть в нашей УПЛ сейчас. Конечно, надо подготовиться немного, но с его мастерством он мог бы спокойно играть.

Сборная Украины уже, наверное, позади. Он свой след в истории оставил очень мощный", – сказал Маркевич.