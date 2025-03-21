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Маркевич: Коноплянка и сейчас мог бы спокойно играть в УПЛ

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А вот для сборной Евгений уже не готов

Маркевич: Коноплянка и сейчас мог бы спокойно играть в УПЛ

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич ответил на вопрос, смог бы 35-летний Евгений Коноплянка еще поиграть на высоком уровне.

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"Спокойно мог бы играть в нашей УПЛ сейчас. Конечно, надо подготовиться немного, но с его мастерством он мог бы спокойно играть.

Сборная Украины уже, наверное, позади. Он свой след в истории оставил очень мощный", – сказал Маркевич.

Напомним, что Коноплянка уже завершил карьеру и сейчас занимается агентским бизнесом.

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Евгений Коноплянка Мирон Маркевич
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
21.03.2025 в 22:57
Стареешь Мирон стареешь. Мозги уже совсем затекли жиром...
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Комментарии 2
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Manowar (Харьков)
21.03.2025 в 22:57
Стареешь Мирон стареешь. Мозги уже совсем затекли жиром...
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
21.03.2025 в 23:06
Старіє не старіє, але він, мабуть, єдиний з спеціалістів передрікав, що Україна виграє у Бельгії.
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