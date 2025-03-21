Маркевич: Коноплянка и сейчас мог бы спокойно играть в УПЛ
А вот для сборной Евгений уже не готов
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич ответил на вопрос, смог бы 35-летний Евгений Коноплянка еще поиграть на высоком уровне.
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"Спокойно мог бы играть в нашей УПЛ сейчас. Конечно, надо подготовиться немного, но с его мастерством он мог бы спокойно играть.
Сборная Украины уже, наверное, позади. Он свой след в истории оставил очень мощный", – сказал Маркевич.
Напомним, что Коноплянка уже завершил карьеру и сейчас занимается агентским бизнесом.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
21.03.2025 в 22:57
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