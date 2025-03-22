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Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта

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Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта

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Контрольный матч. Украина U-21 – Словения U-21 1:1. Не лучшая игра украинской молодежки

В Анталии на арене "Bellis Deluxe Stadium" молодежная сборная провела свой первый из двух запланированных спаррингов на мартовском сборе в Турции. Первым соперником стала сборная Словении, которая пробилась на Евро напрямую из группы с Францией и Австрией. Команды обменялись голами в начале встречи, а второй тайм получился максимально комфортным для голкиперов – 1:1.

Сможет сыграть в Бельгии? Довбик провел первую тренировку после болезни

Национальная сборная Украины провела первую тренировку после матча против Бельгии в Мурсии. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол. Стоит отметить возвращение Артема Довбика. Неизвестно, занимался ли он уже в общей группе, однако нападающий вместе со всеми отправился на тренировочную сессию. То же самое касается и Валерия Бондаря.

Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы

Два правых защитника национальной команды Украины покинули расположение сборной. Об этом сообщает корреспондент UA-Футбол. Ефим Конопля и Алексей Сыч сегодня днем отправились из отеля команды. Для них мартовский сбор завершен. Наставник также добавил, что новых футболистов сборная вызывать не будет.

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ФИФА исключила одного из участников Клубного чемпионата мира-2025 года

Мексиканский футбольный клуб "Леон" не сможет принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года. Причиной такого решения стало правило, которое запрещает участие в турнире командам, имеющим одного владельца. "Леон" принадлежит группе Grupo Pachuca, которая также владеет клубом "Пачука", который также заявлен на участие в клубном чемпионате мира.

Отбор на ЧМ-2026. Англия – Албания 2:0. Тухель дебютирует во главе Трех львов с победы

Удачное начало для Томаса, хотя слишком выразительной игру родоначальников футбола пока не назовешь. По голу в каждом из таймов забила Англия, отличился защитник Льюис-Скелли и настоящий лидер команды Харри Кейн. 18-летний Майлз отметился голом в дебютном матче за сборную.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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