Трамп: Новые санкции против РФ из-за обстрелов Украины? Они воюют друг против друга

Президент США Дональд Трамп избежал ответа, введет ли дополнительные санкции против России, поскольку та продолжает атаковать Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, планирует ли он вводить новые санкции против РФ из-за того, что она продолжает обстреливать Украину.

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Президент США ответил: "Ну, они [Украина и Россия] воюют друг против друга. Мы имеем перемирие на многих участках, пока все идет очень хорошо".

Также Трамп в очередной раз заявил, что "некоторые солдаты были окружены другими солдатами" и добавил, что скоро в Украине удастся достичь полного прекращения огня, а после этого - мирного соглашения.