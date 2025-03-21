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Трамп: Новые санкции против РФ из-за обстрелов Украины? Они воюют друг против друга

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Обновлено

Президент США снова наговорил мутных речей

Трамп: Новые санкции против РФ из-за обстрелов Украины? Они воюют друг против друга

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп избежал ответа, введет ли дополнительные санкции против России, поскольку та продолжает атаковать Украину.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, планирует ли он вводить новые санкции против РФ из-за того, что она продолжает обстреливать Украину.

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Президент США ответил: "Ну, они [Украина и Россия] воюют друг против друга. Мы имеем перемирие на многих участках, пока все идет очень хорошо".

Также Трамп в очередной раз заявил, что "некоторые солдаты были окружены другими солдатами" и добавил, что скоро в Украине удастся достичь полного прекращения огня, а после этого - мирного соглашения.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.03.2025 в 23:31
Скол ко раз нужно назвать рыжего идиотом, что бы он понял, что он идиот?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.03.2025 в 23:31
Скол ко раз нужно назвать рыжего идиотом, что бы он понял, что он идиот?
Ответить
0
0

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