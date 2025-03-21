Трамп: Новые санкции против РФ из-за обстрелов Украины? Они воюют друг против друга
Президент США снова наговорил мутных речей
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп избежал ответа, введет ли дополнительные санкции против России, поскольку та продолжает атаковать Украину.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила Трампа, планирует ли он вводить новые санкции против РФ из-за того, что она продолжает обстреливать Украину.
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Президент США ответил: "Ну, они [Украина и Россия] воюют друг против друга. Мы имеем перемирие на многих участках, пока все идет очень хорошо".
Также Трамп в очередной раз заявил, что "некоторые солдаты были окружены другими солдатами" и добавил, что скоро в Украине удастся достичь полного прекращения огня, а после этого - мирного соглашения.
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