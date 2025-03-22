Рух в контрольном матче переиграл команду Первой лиги
2:1
Фото: ЮКСА
Во время паузы на матчи сборных львовский "Рух" провел контрольный матч с командой "ЮКСА" - представительницей Первой лиги. Победный для команды УПЛ счет обеспечили голы Кители и Притулы. За тарасовцев отличился только Евдокимов.
Отметим, что день назад "ЮКСА" победила в спарринге вторую команду "Руха". И игра завершилась со счетом 3:1.
Контрольный матч
22 марта. УТБ "Рух"
"Рух" - "ЮКСА" 2:1
Голы: Китела, 12, Притула, 75 - Евдокимов, 88.
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Источник:ЮКСА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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