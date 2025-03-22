  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александрия в спаррингах победила две команды Первой лиги
В тренде

Александрия в спаррингах победила две команды Первой лиги

Общие новости

Успехи даже в неофициальных матчах

Александрия в спаррингах победила две команды Первой лиги

Фото: Олександрія

Новина українською

Во время международной паузы "Александрия" сыграла 2 контрольных матча. Оба состоялись в пятницу, 21-го марта.

В первой игре команда Руслана Ротаня переиграла перволиговый "Эпицентр" 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Безерра.

Второй матч выдался куда более результативным. В голевой перестрелке александрийцы победили перволиговый "Металлург" - 3:2. Забитыми мячами за "горожан" отметились Теди Цара, Андрей Кулаков и Дмитрий Черныш.

Читайте такжеКДК УАФ оштрафовал Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ

Следующий официальный поединок "Александрия" проведет в субботу, 29-го марта. Команда сыграет на выезде против "Левого Берега".

По теме
yellow-arrow
"Не все им удавалось". Шандрук оценил игру молодежи Вереса в спарринге с Буковиной
yellow-arrow
КДК УАФ оштрафовал Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ
yellow-arrow
Рух в контрольном матче переиграл команду Первой лиги
Контрольные матчи ФК Александрия товарищеские матчи Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости