Александрия в спаррингах победила две команды Первой лиги

Во время международной паузы "Александрия" сыграла 2 контрольных матча. Оба состоялись в пятницу, 21-го марта.

В первой игре команда Руслана Ротаня переиграла перволиговый "Эпицентр" 1:0. Единственный гол в матче забил Хуан Безерра.

Второй матч выдался куда более результативным. В голевой перестрелке александрийцы победили перволиговый "Металлург" - 3:2. Забитыми мячами за "горожан" отметились Теди Цара, Андрей Кулаков и Дмитрий Черныш.

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Следующий официальный поединок "Александрия" проведет в субботу, 29-го марта. Команда сыграет на выезде против "Левого Берега".