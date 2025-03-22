  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Не все им удавалось". Шандрук оценил игру молодежи Вереса в спарринге с Буковиной
В тренде

"Не все им удавалось". Шандрук оценил игру молодежи Вереса в спарринге с Буковиной

Общие новости

Комментарий после матча

"Не все им удавалось". Шандрук оценил игру молодежи Вереса в спарринге с Буковиной

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями от спарринга с перволиговой "Буковиной". Команда УПЛ победила со счетом 2:0.

"Спасибо соперникам, что приехали к нам. Очень хорошая команда. Мы этим спаррингом заполнили международную паузу в чемпионате. В общем - довольны игрой. Сегодня команда вышла на поле на фоне серьезных тренировочных нагрузок. Но ребята выполнили все запланированное.

Молодые игроки, которые вышли на поле после большого перерыва - тоже молодцы. Не все им удавалось. Но желание было, создавали моменты. Орест Лепский забил красивый гол. Доволен их игрой и желаю им дальнейшего прогресса.

К сожалению, в конце поединка вынуждены были заменить Михаила Кулика. У него проблемы со спиной - на фоне нагрузок почувствовал боль. Но до повреждения он выглядел очень неплохо", - сказал тренер.

Следующий официальный матч "Верес" проведет в пятницу, 28-го марта. В рамках 22-го тура УПЛ команда сыграет против "Ингульца".

По теме
yellow-arrow
Александрия в спаррингах победила две команды Первой лиги
yellow-arrow
КДК УАФ оштрафовал Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ
yellow-arrow
Рух в контрольном матче переиграл команду Первой лиги
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шандрук
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости