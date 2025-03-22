"Не все им удавалось". Шандрук оценил игру молодежи Вереса в спарринге с Буковиной

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями от спарринга с перволиговой "Буковиной". Команда УПЛ победила со счетом 2:0.

"Спасибо соперникам, что приехали к нам. Очень хорошая команда. Мы этим спаррингом заполнили международную паузу в чемпионате. В общем - довольны игрой. Сегодня команда вышла на поле на фоне серьезных тренировочных нагрузок. Но ребята выполнили все запланированное.

Молодые игроки, которые вышли на поле после большого перерыва - тоже молодцы. Не все им удавалось. Но желание было, создавали моменты. Орест Лепский забил красивый гол. Доволен их игрой и желаю им дальнейшего прогресса.

К сожалению, в конце поединка вынуждены были заменить Михаила Кулика. У него проблемы со спиной - на фоне нагрузок почувствовал боль. Но до повреждения он выглядел очень неплохо", - сказал тренер.