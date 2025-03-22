ЛНЗ и Левый Берег сыграли контрольный матч
Кто кого?
Фото: ЛНЗ
Клубы УПЛ заполняют паузу на матчи сборных спаррингами. В очной товарищеской игре встретились "ЛНЗ" и "Левый Берег".
Голы Пасича и Кушниренко принесли черкасцам положительный результат. Добавим, что сегодня свой 60-й день рождения празднует
Контрольный матч
22 марта. Черкассы
"ЛНЗ" - "Левый Берег" 2:0
Голы: Пасич, Кушниренко
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Черноморец на выходных сменит тренера, - источник
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн