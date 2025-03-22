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ЛНЗ и Левый Берег сыграли контрольный матч

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ЛНЗ и Левый Берег сыграли контрольный матч

Фото: ЛНЗ

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Клубы УПЛ заполняют паузу на матчи сборных спаррингами. В очной товарищеской игре встретились "ЛНЗ" и "Левый Берег".

Голы Пасича и Кушниренко принесли черкасцам положительный результат. Добавим, что сегодня свой 60-й день рождения празднует

Контрольный матч

22 марта. Черкассы

"ЛНЗ" - "Левый Берег" 2:0

Голы: Пасич, Кушниренко

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Контрольные матчи товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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