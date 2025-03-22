Сборная Ліги дужих победила бельгийцев в своем дебютном матче

"Сине-желтые" провели международный товарищеский поединок – первый в истории для проекта УАФ "Ліга дужих". В Генке украинский коллектив ампфутболистов встречался с ампфутбольной сборной Бельгии, выступающей под названием Red Flamingos.

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Украинцы под руководством Богдана Кулинича одержали победу со счетом 1:0 на поле Jos Vaessen Talent Academy. Единственным точным ударом во встрече отличился Сергей Швидкий.

Для участия в матче "сине-желтые" провели учебно-тренировочный сбор в Черкассах. До поединка игроки национальной сборной Украины вместе с главным тренером Сергеем Ребровым встречались с командой Лиги сильных и выразили поддержку.