Португальский легионер Кривбасса поделился впечатлениями от игры Украина - Бельгия

Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал о том, как команда готовится к следующему матчу. Также прокомментировал результат поединка Украина – Бельгия (3:1).

- Успели ли перезагрузиться после выходных? Какие планы на ближайшую неделю?

– Так у нас было пять дней, чтобы перезагрузиться и восстановить энергию и силы. Предстоит много работы, мы должны упорно работать, чтобы быть максимально готовыми к ближайшему противостоянию. Надо подготовиться к сложной игре против "Ворсклы".

- Смотрел ли важный для нашей страны матч Лиги Наций Украина – Бельгия?

– Я смотрел этот матч дома. Украина показала крутой результат, ведь эта победа была действительно важна для вашей сборной. В целом, Украине нужны победы в различных видах спорта: и в футболе, и в боксе, чтобы напоминать всему миру, что это сильная страна. Я искренне рад, что сборная Украины уверенно победила крепких бельгийцев.

- Ближайший матч в УПЛ – против "Ворсклы". Уже мыслями об этом сопернике?

– Да. В первой части сезона я играл против этого оппонента. "Ворскла" - отличный соперник, поэтому, повторюсь, нам нужно хорошо подготовиться, чтобы быть готовыми к этой команде.