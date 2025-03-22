Португальский легионер Кривбасса поделился впечатлениями от игры Украина - Бельгия
И рассказал о подготовке к следующему матчу УПЛ
Фото: Кривбас
Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал о том, как команда готовится к следующему матчу. Также прокомментировал результат поединка Украина – Бельгия (3:1).
- Успели ли перезагрузиться после выходных? Какие планы на ближайшую неделю?
– Так у нас было пять дней, чтобы перезагрузиться и восстановить энергию и силы. Предстоит много работы, мы должны упорно работать, чтобы быть максимально готовыми к ближайшему противостоянию. Надо подготовиться к сложной игре против "Ворсклы".
- Смотрел ли важный для нашей страны матч Лиги Наций Украина – Бельгия?
– Я смотрел этот матч дома. Украина показала крутой результат, ведь эта победа была действительно важна для вашей сборной. В целом, Украине нужны победы в различных видах спорта: и в футболе, и в боксе, чтобы напоминать всему миру, что это сильная страна. Я искренне рад, что сборная Украины уверенно победила крепких бельгийцев.
- Ближайший матч в УПЛ – против "Ворсклы". Уже мыслями об этом сопернике?
– Да. В первой части сезона я играл против этого оппонента. "Ворскла" - отличный соперник, поэтому, повторюсь, нам нужно хорошо подготовиться, чтобы быть готовыми к этой команде.
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