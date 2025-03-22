"Не могли выдержать такую ​​интенсивность": тренер команды Первой лиги – о спарринге с представителем УПЛ

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился впечатлениями от спарринга с "Александрией", который завершился минимальной победой представителя УПЛ – 1:0.

"То, что мы проиграли, не учитываю. Я остался очень доволен содержанием игры. Чем больше игр с такими соперниками, тем быстрее будем прогрессировать. "Александрия" входит в топ-3 команд чемпионата Украины, и соперник показал нам, какая интенсивность в Премьер-лиге. В начале матча мы много ошибались, потому что не могли выдержать. 2:0, но могли и вничью сыграть. Но результат не главное. Радует, что ребята выдержали этот экзамен, это нагрузка", – сказал тренер.