Де Брюйне высказался об игре Зинченко правым защитником

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал тот факт, что его бывший одноклубник, украинец Александр Зинченко, в первой игре противостояния сыграл на позиции правого защитника.

"Я достаточно хорошо знаю Александра. Он был полузащитником, а затем играл на позиции левого фулбека. Думаю, за свою сборную он играл на разных позициях. У команды Украины была травма на правом фланге обороны. Зинченко очень универсален, я не удивлен, что он там сыграл", – сказал Де Брюйне.