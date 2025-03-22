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Де Брюйне высказался об игре Зинченко правым защитником

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Не удивлен

Де Брюйне высказался об игре Зинченко правым защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал тот факт, что его бывший одноклубник, украинец Александр Зинченко, в первой игре противостояния сыграл на позиции правого защитника.

"Я достаточно хорошо знаю Александра. Он был полузащитником, а затем играл на позиции левого фулбека. Думаю, за свою сборную он играл на разных позициях. У команды Украины была травма на правом фланге обороны. Зинченко очень универсален, я не удивлен, что он там сыграл", – сказал Де Брюйне.

Напомним, в первом поединке сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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