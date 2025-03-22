Шевченко осуществил мечту однофамильца - защитника Украины, прошедшего в плен
Для главы УАФ это было несложно
Фото: facebook.com/shevaofficial
Президент УАФ Андрей Шевченко осуществил мечту защитника Украины Владимира Шевченко. Воин защищал "Азовсталь", после чего попал в плен.
Владимир пробыл в неволе 771 день. По возвращении домой он получил от легендарного однофамильца обещание – возможность посетить матч национальной сборной.
Защитник Украины побывал на поединке сине-желтых против Бельгии в Мурсии (Испания). Также Андрей Шевченко подарил именную футболку сборной.
Напомним, в первом поединке сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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22.03.2025 в 22:42
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