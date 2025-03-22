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Шевченко осуществил мечту однофамильца - защитника Украины, прошедшего в плен

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Для главы УАФ это было несложно

Шевченко осуществил мечту однофамильца - защитника Украины, прошедшего в плен

Фото: facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко осуществил мечту защитника Украины Владимира Шевченко. Воин защищал "Азовсталь", после чего попал в плен.

Владимир пробыл в неволе 771 день. По возвращении домой он получил от легендарного однофамильца обещание – возможность посетить матч национальной сборной.

Защитник Украины побывал на поединке сине-желтых против Бельгии в Мурсии (Испания). Также Андрей Шевченко подарил именную футболку сборной.

Напомним, в первом поединке сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.03.2025 в 22:42
Respect
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.03.2025 в 22:42
Respect
Ответить
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