Шевченко осуществил мечту однофамильца - защитника Украины, прошедшего в плен

Президент УАФ Андрей Шевченко осуществил мечту защитника Украины Владимира Шевченко. Воин защищал "Азовсталь", после чего попал в плен.

Владимир пробыл в неволе 771 день. По возвращении домой он получил от легендарного однофамильца обещание – возможность посетить матч национальной сборной.

Защитник Украины побывал на поединке сине-желтых против Бельгии в Мурсии (Испания). Также Андрей Шевченко подарил именную футболку сборной.

Напомним, в первом поединке сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.