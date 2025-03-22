Черноморец с Бабичем сыграл спарринг против команды Второй лиги
Будет увольнение, или нет?
Фото: Чорноморець
Одесский "Черноморец" заполнил международную паузу контрольным матчем с земляками – "Реал Фармой". Соперник представляет Вторую лигу.
Команда УПЛ не оставила шансов ниже класса оппонента - 5:0. Прессслужба "Черноморца" отмечает, что командой сегодня руководил Александр Бабич. Напомним, в СМИ раздается информация о возможном увольнении коуча.
Контрольный матч
22 марта 2025 года. Одесса. 11-00. Стадион НТВ "Черноморец" в Совиньоне
"Черноморец" - "Реал Фарма" 5:0
В составе "Черноморца" на поле выходили: 12 Аниагбосо, 71 Вечный, 3 Ермаков, 4 Кратов, 44 Жаржу Мозес, 22 Арсич, 66 Райан, 39 Скиба, 6 Кайо Гомес, 77 Кисиль, 8 Шпорн, 18 80 Райс, 95 Мустафаев, 33 Пшеничнюк, 18 Робакидзе, 7 Тоиров, 90 Шевцов, 17 Янаков, 21 Безбородко (капитан), 11 Попов.
"Реал Фарма": 12 Друи, 33 Щербак (16 Третьяков, 61; 20 Фабер, 107), 4 Мулык (11 Золкин, 61), 2 Хоренженко (99 Гриневич, 45), 14 Шихалеев (44 Марченко, 35) пник (9 Товстолуг, 45; 4 Чернов, 115), 22 Сорочан (5 Мотычак, 61; 22 Хоренженко, 107), 24 Чернов (2 Щекотилин, 61), 7 М. Лиховидов (капитан) (19 Коммуницкий, 31; 33 Пинаки, 91), 20 Фабер (25 Тихий, 61).
Голы: Безбородько (5), Янаков (30-пенальти), Мустафаев (49), Кратов (112), Тоиров (119).
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