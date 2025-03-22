Шансы 60 на 40? Пуканыч ожидает в Генке совсем другой матч Украины и Бельгии
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Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от ответного матча с Бельгией.
"Главное не пропустить быстрый гол. Это заставит бельгийцев спешить, что будет приводить к ошибкам, которыми можно воспользоваться.
Убежден, что по стилистике противостояние в Генке будет совсем другим, чем несколько дней назад в Мурсии. Нашим ребятам придется больше терпеть, однако я уверен, что руководитель Сергей Ребров все учел и у него есть четкий план на игру. Тем не менее, немного беспокоит, что перед противостоянием в Генке украинцы остались без правых защитников. Шансы на общий успех расцениваю, как 60 на 40 в пользу украинцев", – сказал Пуканыч.
Напомним, главная команда Украины проведет ответный матч против Бельгии в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.
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