Шансы 60 на 40? Пуканыч ожидает в Генке совсем другой матч Украины и Бельгии

Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от ответного матча с Бельгией.

"Главное не пропустить быстрый гол. Это заставит бельгийцев спешить, что будет приводить к ошибкам, которыми можно воспользоваться.

Убежден, что по стилистике противостояние в Генке будет совсем другим, чем несколько дней назад в Мурсии. Нашим ребятам придется больше терпеть, однако я уверен, что руководитель Сергей Ребров все учел и у него есть четкий план на игру. Тем не менее, немного беспокоит, что перед противостоянием в Генке украинцы остались без правых защитников. Шансы на общий успех расцениваю, как 60 на 40 в пользу украинцев", – сказал Пуканыч.