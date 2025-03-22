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Шансы 60 на 40? Пуканыч ожидает в Генке совсем другой матч Украины и Бельгии

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Шансы 60 на 40? Пуканыч ожидает в Генке совсем другой матч Украины и Бельгии

Фото: dynamo.kiev.ua

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Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от ответного матча с Бельгией.

"Главное не пропустить быстрый гол. Это заставит бельгийцев спешить, что будет приводить к ошибкам, которыми можно воспользоваться.

Убежден, что по стилистике противостояние в Генке будет совсем другим, чем несколько дней назад в Мурсии. Нашим ребятам придется больше терпеть, однако я уверен, что руководитель Сергей Ребров все учел и у него есть четкий план на игру. Тем не менее, немного беспокоит, что перед противостоянием в Генке украинцы остались без правых защитников. Шансы на общий успех расцениваю, как 60 на 40 в пользу украинцев", – сказал Пуканыч.

Напомним, главная команда Украины проведет ответный матч против Бельгии в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.

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Адриан Пуканыч Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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