Ворскла призывает компетентные органы прекратить давление на генерального спонсора клуба

"Ворскла" выступила с заявлением относительно своего генерального спонсора компании "Феррекспо".

В течение 20 (!) лет в 70-летней истории клуба его поддерживает "Феррекспо". Благодаря именно этой компании мы выиграли Кубок Украины в 2009-м и завоевали бронзовые медали в 2018-м, постоянно участвовали в престижных еврокубковых турнирах. Ни разу за всю историю клуб не опускался в низшую лигу!”

"ФК "Ворскла" – крупнейший спортивный социальный проект Полтавщины. Это 500 детей, которые ежедневно занимаются в ДЮФШ, 150 профессиональных игроков, 145 работников.

"Феррекспо" не отвернулись от нас и после начала полномасштабной войны. Следует понимать, что существование и функционирование ФК "Ворскла" напрямую зависит от "Феррекспо"! Ворскла обращается ко всем компетентным органам с призывом прекратить давление на нашего генерального спонсора.

Поддерживаем и остаемся бок о бок с “Феррекспо”!” – говорится в заявлении полтавского клуба.