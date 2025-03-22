Ворскла призывает компетентные органы прекратить давление на генерального спонсора клуба
Компания занимает ключевое место в финансировании зелено-белых
instagram.com/fcvp.official
"Ворскла" выступила с заявлением относительно своего генерального спонсора компании "Феррекспо".
"ФК "Ворскла" – крупнейший спортивный социальный проект Полтавщины. Это 500 детей, которые ежедневно занимаются в ДЮФШ, 150 профессиональных игроков, 145 работников.
В течение 20 (!) лет в 70-летней истории клуба его поддерживает "Феррекспо". Благодаря именно этой компании мы выиграли Кубок Украины в 2009-м и завоевали бронзовые медали в 2018-м, постоянно участвовали в престижных еврокубковых турнирах. Ни разу за всю историю клуб не опускался в низшую лигу!”
"Феррекспо" не отвернулись от нас и после начала полномасштабной войны. Следует понимать, что существование и функционирование ФК "Ворскла" напрямую зависит от "Феррекспо"! Ворскла обращается ко всем компетентным органам с призывом прекратить давление на нашего генерального спонсора.
Поддерживаем и остаемся бок о бок с “Феррекспо”!” – говорится в заявлении полтавского клуба.
50% акций компании "Феррекспо" принадлежат почетному президенту "Ворсклы" Константину Жеваго, на которого СНБО наложил санкции. Летом прошлого года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал его по обвинению в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.
Популярное сейчас
- Де Брюйне высказался об игре Зинченко правым защитником
- Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Игрок Шахтера получил новое гражданство
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом