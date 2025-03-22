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Ворскла призывает компетентные органы прекратить давление на генерального спонсора клуба

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Компания занимает ключевое место в финансировании зелено-белых

Ворскла призывает компетентные органы прекратить давление на генерального спонсора клуба

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

"Ворскла" выступила с заявлением относительно своего генерального спонсора компании "Феррекспо".

"ФК "Ворскла" – крупнейший спортивный социальный проект Полтавщины. Это 500 детей, которые ежедневно занимаются в ДЮФШ, 150 профессиональных игроков, 145 работников.

В течение 20 (!) лет в 70-летней истории клуба его поддерживает "Феррекспо". Благодаря именно этой компании мы выиграли Кубок Украины в 2009-м и завоевали бронзовые медали в 2018-м, постоянно участвовали в престижных еврокубковых турнирах. Ни разу за всю историю клуб не опускался в низшую лигу!”

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"Феррекспо" не отвернулись от нас и после начала полномасштабной войны. Следует понимать, что существование и функционирование ФК "Ворскла" напрямую зависит от "Феррекспо"! Ворскла обращается ко всем компетентным органам с призывом прекратить давление на нашего генерального спонсора.

Поддерживаем и остаемся бок о бок с “Феррекспо”!” – говорится в заявлении полтавского клуба.

50% акций компании "Феррекспо" принадлежат почетному президенту "Ворсклы" Константину Жеваго, на которого СНБО наложил санкции. Летом прошлого года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал его по обвинению в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
FC Vorskla Poltava Official
Опубликовал: Александр Симченко
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