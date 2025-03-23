Ребров рассказал сыграет ли Довбик, разгромная победа Холанда, триумфы Чехии, Израиля и Уэльса, поражение Александрии для представителя Первой лиги. Главные новости за 22 марта

Уже в воскресенье украинская сборная под руководством Сергея Реброва проведет ответный матч против "красных дьяволов" Руди Гарсии. Как накануне официально сообщила пресс-служба УАФ, форвард римской "Ромы" выздоровел после болезни и вернулся в общую тренировочную группу сборной. В свою очередь, наставник "сине-желтых" дал свой комментарий на счет потенциального участия Артема во встрече с бельгийцами.

Пока одни европейские сборные в очных баталиях (в том числе и украинская национальная команда) в очных баталиях распределяют между собой слоты в разных по рангу дивизионах Лиги наций, другие - начали борьбу в квалификации к предстоящему мундиалю. В частности, в группе I сборная Норвегии на выезде разгромила скромную Молдову. Забитым мячом в составе скандинавов отметилась их главная звезда - форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. К тому же, по голу провели Риерсон, Осгорд, Серлот и Деннум. При этом молдаване ушли поля без голов...

Продолжаем идти по игровой карте субботы в рамках отбора к ЧМ-2026. В группе L свой первый поединок в этой кампании провели чехи Ивана Гашека. "Львы" в городе Градец-Кралове принимали скромные Фарерские Острова. Итог поединка решил дубль нападающего немецкого "Байера" Патрика Шика. При этом, гости усилиями Ватнгамара, свой гол в конце встречи провести -все-таки сумели.

В венгерском Дебрецене также свой поединок в рамках квалификации к Чемпионату мира провели национальные сборные Израиля и Эстонии. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а победу номинальным хозяевам принес точный выстрел Даса на 75-й минуте встречи.

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В группе J свой триумф также отпраздновал фаворит. В частности, речь идет о встрече сборных Уэльса и Казахстана. В итоге, "драконы" трижды поразили ворота казахов и одержали уверенную победу. В свою очередь, со стороны гостей голом с пенальти отметился Тагиберген.

В еще одном поединке группы J победой отметилась сборная Северной Македонии. В частности, команда под руководством Благоя Милевского не почувствовала сопротивления от менее статусного Лихтеншейтна и спокойно разбила своих визави - с итоговым счетом 3:0. Примечательно, что на этом матче в качестве главного арбитра работал украинец и представитель родной УПЛ Николай Балакин.

И на конец, из серии европейских матчей сборных - встреча Черногории и Гибралтара. Гости первыми, уже на 13-й минуте встречи, открыли счет. Однако, после этого хозяева трижды расписали в воротах соперника и завоевали положительный для себя результат. Тем самым, прервав беспроигрышную серию национальной гибралтарцев.

Эпицентр , Рух и Верес одержали победы в контрольных матчах

Теперь к украинским клубам, которые проводят интенсивную тренировочную работу во время международной паузы. В частности, свои товарищеские матчи провели представители УПЛ и Первой лиги Украины: ровенский "Верес" на своем поле обыграл "Буковину" (2:0), львовский "Рух" дома переиграл ЮКСА (2:1), а "Эпицентр" на выезде минимально победил "Александрию" - 1:0.