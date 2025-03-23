Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, кто руководит одесским "Черноморцем" и занимается комплектацией команды.

"Фактически командой руководят Александр Грановский [совладелец вместе с Борисом Кауфманом] и Вадим Шаблий. Именно Шаблий собирал эту команду по крохам, от первого до последнего игрока и тренера. Если какую-то команду и можно переименовывать в ФК ProStar, то это именно "Черноморец".

Бабич? Вроде бы ему дали карт-бланш на несколько матчей. У руководителей был нормальный список (преимущественно клиенты Шаблия) и в топе там находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Из того, что я знаю, оба специалиста не согласились сейчас возглавить "Черноморец".