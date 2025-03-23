  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца
В тренде

Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца

Общие новости

Но гарантия длительного сотрудничества отсутствует

Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца

скриншот

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, кто руководит одесским "Черноморцем" и занимается комплектацией команды.

"Фактически командой руководят Александр Грановский [совладелец вместе с Борисом Кауфманом] и Вадим Шаблий. Именно Шаблий собирал эту команду по крохам, от первого до последнего игрока и тренера. Если какую-то команду и можно переименовывать в ФК ProStar, то это именно "Черноморец".

Бабич? Вроде бы ему дали карт-бланш на несколько матчей. У руководителей был нормальный список (преимущественно клиенты Шаблия) и в топе там находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Из того, что я знаю, оба специалиста не согласились сейчас возглавить "Черноморец".

Читайте такжеРуководство Черноморца пообещало в течении двух месяцев выплатить долги игрокам

"Второй фактор, благодаря которому Бабич сейчас руководит командой, это то, что сами футболисты за него вписались в разговорах и переписках с руководителями клуба. Объективно говоря, я не думаю, что Бабич единственный или главный виновник происходящего.

Бабич 100 раз говорил, что он не умеет управлять игроками, перед которыми существуют значительные финансовые задолженности. В "Черноморце", кроме огромной "вилки" по зарплате, люди последнюю заработную плату получали еще за декабрь", – рассказал Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

"Моряки" делят предпоследнее место в УПЛ с "Ингульцем".

По теме
yellow-arrow
Ребров рассказал сыграет ли Довбик, разгромная победа Холанда, триумфы Чехии, Израиля и Уэльса, поражение Александрии для представителя Первой лиги. Главные новости за 22 марта
yellow-arrow
Ворскла призывает компетентные органы прекратить давление на генерального спонсора клуба
yellow-arrow
Шансы 60 на 40? Пуканыч ожидает в Генке совсем другой матч Украины и Бельгии
Черноморец (Одесса) Александр Бабич ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
150 000 грн
На сайт
2
15 000 грн
На сайт
3
5 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости