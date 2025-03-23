Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца
Но гарантия длительного сотрудничества отсутствует
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Журналист Михаил Спиваковский рассказал, кто руководит одесским "Черноморцем" и занимается комплектацией команды.
"Фактически командой руководят Александр Грановский [совладелец вместе с Борисом Кауфманом] и Вадим Шаблий. Именно Шаблий собирал эту команду по крохам, от первого до последнего игрока и тренера. Если какую-то команду и можно переименовывать в ФК ProStar, то это именно "Черноморец".
Бабич? Вроде бы ему дали карт-бланш на несколько матчей. У руководителей был нормальный список (преимущественно клиенты Шаблия) и в топе там находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Из того, что я знаю, оба специалиста не согласились сейчас возглавить "Черноморец".
"Второй фактор, благодаря которому Бабич сейчас руководит командой, это то, что сами футболисты за него вписались в разговорах и переписках с руководителями клуба. Объективно говоря, я не думаю, что Бабич единственный или главный виновник происходящего.
Бабич 100 раз говорил, что он не умеет управлять игроками, перед которыми существуют значительные финансовые задолженности. В "Черноморце", кроме огромной "вилки" по зарплате, люди последнюю заработную плату получали еще за декабрь", – рассказал Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".
"Моряки" делят предпоследнее место в УПЛ с "Ингульцем".
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