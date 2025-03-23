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Менее полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

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495 единиц техники

Менее полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки

The New York Times

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1470 оккупантов, 9 танков, 27 бронемашин и 104 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 903480 (+1470) человек,
  • танков - 10412 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 21636 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 25048 (+104) ед,
  • РСЗО - 1333 (+6) ед,
  • средства ПВО - 1116 (+5) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30495 (+157),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41610 (+185) ед,
  • специальная техника - 3784 (+2)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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