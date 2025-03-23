Менее полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки
495 единиц техники
The New York Times
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1470 оккупантов, 9 танков, 27 бронемашин и 104 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 903480 (+1470) человек,
- танков - 10412 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 21636 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 25048 (+104) ед,
- РСЗО - 1333 (+6) ед,
- средства ПВО - 1116 (+5) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30495 (+157),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41610 (+185) ед,
- специальная техника - 3784 (+2)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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